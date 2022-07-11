Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

Поставки газа из России в ЕС по «Северному потоку» приостановлены на 10 дней

ТК «Звезда»иещё 2

Поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» из России в Европу приостановлены на десять дней с 11 по 21 июля. Приостановку ранее анонсировал оператор проекта Nord Stream AG. За это время будет проведена плановая профилактика, график работ уже согласован, уточнили в Nord Stream AG.

Поставки газа из России в ЕС по «Севпотоку» приостановлены
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом, российский газ будет поставляться в страны Западной и Центральной Европы по одной транзитной ветке через Украину, пишет «РБК». О сокращении поставок газа в ЕС стало известно около месяца назад. «Газпром» мотивировал это задержкой с ремонтом газоперекачивающих турбин. Отправленное в Канаду оборудование отказались возвращать из-за антироссийских санкций. После, из строя был выведен еще один агрегат и поставки газа упали до 67 миллионов кубометров в сутки.

«Все страны были против»: в ФРГ признали «Северный поток – 2» ошибкой

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов предупредил, что последующие сложности с ремонтом турбин «Северного потока» увеличат риски остановки проекта, что грозит катастрофичным исходом для Германии. «Северный поток» - газопровод из России в Германию, проходящий по дну Балтийского моря. Максимальная пропускная способность газопровода составляет 55 млрд куб. м в год.

Экономика,Владимир Чижов,Газпром,ЕС,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители