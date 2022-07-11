Названы сроки отправки турбины для «Северного потока»

Турбина для «Северного потока», которую Канада отказывалась возвращать после ремонта, может быть отправлена в Россию в середине июля. Об этом пишет «Коммерсант».

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Ранее «Газпром» уменьшил на 40% объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой в Германию из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Возвращению оборудования препятствуют введенные против России санкции. Вслед за этим ФРГ повысила до второй, предпоследней, степени чрезвычайный план по газу.

Позднее появилась информация, что переговоры Германии и Канады прошли успешно и оборудование будет возвращено после ремонта.

По данным источников издания, агрегат немецкой компании Siemens Energy для компрессорной станции «Портовая», нагнетающей газ в «Северный поток», сейчас проходит испытания в Монреале и будет отправлен ориентировочно после 14 июля.

Наиболее вероятно, что для перевозки турбины сначала в Германию, а затем уже в Россию, будет выбран морской путь. Ожидается, что доставка займет около двух недель, еще несколько дней потребуется на установку оборудования.

Таким образом, турбина прибудет в Россию уже после окончания технических работ на «Северном потоке», которые пройдут до 21 июля.

После установки оборудования прокачка газа по «Северному потоку» должна увеличиться минимум на 20%.