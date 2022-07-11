Французские компании перешли с газа на мазут

Из-за опасений прекращения поставок газа из России и возможного энергетического кризиса французские компании стали переходить на более вредный мазут. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

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По словам топ-менеджеров нескольких компаний, чтобы избежать перебоев в работе на случай сокращения поставок газа, компании вынуждены переходить на более вредное для экологии топливо. Кроме того, оно гораздо дешевле.

«Что мы сделали, так это переоборудовали наши котлы, чтобы они могли работать на газе или мазуте, и мы даже можем перейти на уголь, если нам нужно», — сказал глава одного из ведущих производителей шин Michelin Флоран Менего.

По его словам, это делается, чтобы избежать закрытия завода если газа в Европе не хватит и чтобы поддержать стабильное энергоснабжение.

Напомним, 11 июля поставки газа по «Северному потоку» полностью прекратились. Обе нитки газопровода остановлены для проведения профилактических работ. Ожидается, что техобслуживание продлится до 21 июля.