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2 часа назад

Иностранцев предложили наказать за Калининград дорогим дизелем

Алиса Селезнёва

Национальная ассоциация грузового автотранспорта «Грузавтотранс» предложила ввести для иностранцев лимит в 50 литров на покупку российского дизтоплива. Как пишут «Известия», такая мера может стать ответом на ограничение транзита в Калининград.

По задумке «Грузавтотранса», за топливо сверх лимита будет брать компенсацию по европейским ценам, которые примерно в полтора раза выше российских.

В Литве объяснили блокаду Калининграда

В РФ литр дизельного топлива сейчас стоит около 54 рублей, а в Европе в переводе на российскую валюту - более 130. В «Грузавтотрансе» заявили, что европейские перевозчики закупают в России по тысяче и более литров.

Глава «Грузавтотранса» Владимир Матягин заявил, что ограничения на продажу топлива иностранным перевозчикам действуют в разных странах. К примеру, в Иране есть лимит на объем вывозимого дизтоплива в баке, все, что выше лимита, оплачивается в десятикратном размере.

В пресс-службе губернатора Калининградской области заявили, что определить, заправлялась ли фура в РФ или еще нет, будет непросто.

Замглавы наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев назвал инициативу нерыночной. Он отметил, что АЗС столкнулись бы с недополученной прибылью, а на администрирование ограничений потребовались бы большие расходы - количество топлива пришлось бы проверять в каждом грузовике на въезде и выезде из РФ.

С 18 июня Литва из-за санкций ЕС запретила железнодорожный транзит части грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Запрет касается угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. После 10 августа к этим товарам могут добавиться нефтепродукты.

Грузы в Калининград сейчас доставляют по морю паромами.

В МИД РФ действия Литвы назвали «откровенно враждебными» и пообещали, что Россия даст на них «практический, а не дипломатический» ответ. 8 июля представитель МИД Мария Захарова заявила, что ответные меры уже готовы, их применят, если ситуация не нормализуется в ближайшие дни.

Экономика,Видео,Владимир Матягин,Дмитрий Гусев,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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