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1 час назад

Европе пообещали еще два года дорогого газа

Алиса Селезнёва

Цены на природный газ в Европе по-прежнему значительно ниже исторического максимума, установленного в марте. Однако они сигнализируют о более долгом ценовом сбое, чем ожидали рынки, - на целых два года, пишет в своем материале для Bloomberg Хавьер Блас.

По его мнению, дефицит на рынке газа и «заоблачные» цены останутся в Европе как минимум до следующей зимы, а, возможно, и до 2024 года.

По мнению Бласа, в Германии опасаются, что Россия закроет «Северный поток» после ежегодной профилактики. Но он считает более вероятным, что Россия продолжит транзит, но не в полном объеме.

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В марте 2022 года на фоне украинского кризиса стоимость газа в Европе достигла рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров. Цены тогда выросли на 275 процентов к докризисным.

Затем газ начал дешеветь - в начале июня цены опустились ниже 900 долларов впервые за три месяца.

Однако в конце месяца рост цен возобновился на фоне снижения поставок. По оценке немецких властей, поставки по «Северному потоку» упали до 60 процентов от максимальной пропускной способности газопровода.

В РФ сокращение поставок объяснили санкциями, которые задержали необходимое для работы газопровода оборудование.

Утром 7 июля цены на газ оказались выше 1900 долларов за тысячу кубометров впервые с 9 марта, но 11 июля упали на 12 процентов.

Экономика,Видео,Хавьер Блас,Владимир Путин,
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