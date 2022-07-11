Европе пообещали еще два года дорогого газа

Цены на природный газ в Европе по-прежнему значительно ниже исторического максимума, установленного в марте. Однако они сигнализируют о более долгом ценовом сбое, чем ожидали рынки, - на целых два года, пишет в своем материале для Bloomberg Хавьер Блас.

По его мнению, дефицит на рынке газа и «заоблачные» цены останутся в Европе как минимум до следующей зимы, а, возможно, и до 2024 года.

По мнению Бласа, в Германии опасаются, что Россия закроет «Северный поток» после ежегодной профилактики. Но он считает более вероятным, что Россия продолжит транзит, но не в полном объеме.

В марте 2022 года на фоне украинского кризиса стоимость газа в Европе достигла рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров. Цены тогда выросли на 275 процентов к докризисным.

Затем газ начал дешеветь - в начале июня цены опустились ниже 900 долларов впервые за три месяца.

Однако в конце месяца рост цен возобновился на фоне снижения поставок. По оценке немецких властей, поставки по «Северному потоку» упали до 60 процентов от максимальной пропускной способности газопровода.

В РФ сокращение поставок объяснили санкциями, которые задержали необходимое для работы газопровода оборудование.