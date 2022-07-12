Германия не исключила нехватки газа осенью и зимой

Вице-канцлер и глава минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что не может сказать, продолжатся ли поставки газа из России после завершения ежегодной плановой инспекции трубопровода «Северный поток».

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Хабек заявил, что у него «нет секретной информации ни о первом, ни о втором сценарии». По его словам, «возможность существует», но «шанс, что этого не произойдет, тоже есть». Хабек сказал, что «придется подождать и посмотреть», передает ТАСС со ссылкой на ARD.

Как заявил вице-канцлер, сохраняются серьезные опасения относительно того, что осенью и зимой возникнет нехватка газа. По его словам, «если невозможно получить больше газа на рынке», Германии «просто нужно еще существеннее снизить потребление». Он заявил, что для этого есть различные варианты.