Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

Германия не исключила нехватки газа осенью и зимой

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Вице-канцлер и глава минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что не может сказать, продолжатся ли поставки газа из России после завершения ежегодной плановой инспекции трубопровода «Северный поток».

Германия не исключила нехватки газа осенью и зимой
Фото: ТАССТАСС

Хабек заявил, что у него «нет секретной информации ни о первом, ни о втором сценарии». По его словам, «возможность существует», но «шанс, что этого не произойдет, тоже есть». Хабек сказал, что «придется подождать и посмотреть», передает ТАСС со ссылкой на ARD.

Как заявил вице-канцлер, сохраняются серьезные опасения относительно того, что осенью и зимой возникнет нехватка газа. По его словам, «если невозможно получить больше газа на рынке», Германии «просто нужно еще существеннее снизить потребление». Он заявил, что для этого есть различные варианты.

Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.

Экономика,Роберт Хабек,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители