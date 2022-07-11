В России отменили препятствие для транзита нефти из Казахстана

Краснодарский краевой суд изменил решение, приостановившее работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает РИА Новости.
Вместо приостановки деятельности суд назначил КТК штраф в 200 тысяч рублей.
Ранее суд в Новороссийске на 30 дней остановил работу КТК, одного из крупнейших в мире трубопроводов, по которому нефть транспортируется из Казахстана в ЕС через российские порты. Через КТК поставляется более одного процента всей мировой нефти.
Причиной решения суда стали обнаруженные экологические нарушения. Консорциуму выдали предписание об их устранении.
Представители компании заявляли, что решение суда связано с разливами нефти.