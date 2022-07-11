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17 минут назад

В России отменили препятствие для транзита нефти из Казахстана

Мария Иванова

Краснодарский краевой суд изменил решение, приостановившее работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает РИА Новости.

В России отменили препятствие для транзита нефти из Казахстана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместо приостановки деятельности суд назначил КТК штраф в 200 тысяч рублей.

Ранее суд в Новороссийске на 30 дней остановил работу КТК, одного из крупнейших в мире трубопроводов, по которому нефть транспортируется из Казахстана в ЕС через российские порты. Через КТК поставляется более одного процента всей мировой нефти.

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Причиной решения суда стали обнаруженные экологические нарушения. Консорциуму выдали предписание об их устранении.

Представители компании заявляли, что решение суда связано с разливами нефти.

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