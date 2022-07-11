Африканские страны могут препятствовать поставкам газа в Европу

Африканские страны, страдающие из-за нехватки энергии, могут воспрепятствовать увеличению поставок газа в Европу. Об этом пишет Bloomberg.

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Издание напомнило, что Евросоюз намерен увеличить поставки газа из Африки, чтобы снизить зависимость от российских энергоносителей. Для этого Италия в апреле заключила новые сделки по покупке газа в Анголе и Республике Конго, а Германия стремится обеспечить свою промышленность и население газом из Сенегала.

«Африканские лидеры, с одной стороны, жаждут миллионных доходов от сделок по газу, с другой - называют внезапный интерес к их ресурсам двойными стандартами, усугубляющими эксплуатацию региона западными странами», - подчеркивается в статье.

В Африке отмечают, что европейские страны не хотят финансировать систему, которая могла бы облегчить использование газа в странах континента. А также, несмотря на заявления о необходимости бороться с изменением климата, не выполняют обещания по финансированию «зеленых» проектов.

После обострения ситуации на Украине в марте стоимость газа в Европе достигла рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров. Затем топливо постепенно подешевело до 900 долларов, но в конце июня рост цен на газ возобновился.