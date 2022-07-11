В Германии ответили на протест Киева из-за «Северного потока»

В правительстве Германии заявили, что в Берлине учитывают недовольство Украины решением по турбинам для «Северного потока», но напомнили - санкции не касаются газового оборудования. Об этом сообщает Sky TG24.

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«Мы приняли это [позицию Украины] к сведению. Но санкции ЕС не распространяются на товары или технологии, связанные с транспортировкой газа», - заявила представитель правительства Германии Кристиане Хоффман.

По оценке Германии, поставки по «Северному потоку» в июле упали до 60 процентов от максимальной пропускной способности газопровода.

В РФ сокращение поставок объяснили санкциями, которые задержали возвращение необходимого оборудования - турбин - из Канады в Германию.

С 11 по 21 июля обе нитки «Северного потока» останавливают на плановую профилактику.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек ранее призвал Канаду отправить турбины до начала ремонтных работ в понедельник, 11 июля. 9 июля власти Канады сообщили, что разрешают возврат отремонтированных турбин в Германию.