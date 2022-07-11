В Италии нашли способы сэкономить газ

Власти Италии для преодоления последствий возможного прекращения поставок российского газа намерены расширить использование угольных электростанций и начать экономить на уличном освещении. Об этом со ссылкой на газету la Repubblica пишет РИА Новости.

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По данным издания, сейчас Италия находится на первом из трех уровней чрезвычайной ситуации в газовой сфере и власти считают, что пока этого достаточно.

«Чрезвычайный план правительства Драги предусматривает, что все еще действующие (угольные) электростанции, которые должны были закрыться к 2025 году, увеличат производство электроэнергии», - подчеркивается в статье.

При этом, в случае прекращения поставок газа из России, в правительстве в качестве чрезвычайных мер допускают временное отключение электропитания энергоемких производств, в том числе сталелитейных, стекольных и керамических. А также сокращение уличного освещения и подсветки исторических зданий.

Также итальянцам грозит запрет на включение кондиционера при температуре в помещении ниже 27 градусов, что с допустимым интервалом составляет +25 градусов. А в зимнее время на обогрев будет включаться только при температурах ниже +19 (+21 градус с погрешностью).