В ЕС готовятся к тяжелой расплате за антироссийские санкции

«В первую очередь, мы, Евросоюз, оплатим санкции против России <…> Европа, Евросоюз, мы должны сказать откровенно: цену этой зимой мы все за это заплатим, к сожалению, и не предвидится в настоящее время, нет никаких признаков приближения конца конфликта», — сказал Хунор в эфире телеканала B1 TV.