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1 час назад

В Италии раскрыли подробности плана по экономии энергии

Секрет Фирмы

Правительство Италии может привести в действие чрезвычайный план по экономии энергии. Он предполагает снижение температуры отопления на 2 градуса и отключение освещения общественных зданий и дорог в ночное время, в том числе исторических сооружений. Об этом сообщила газета La Repubblica. Также план включает в себя наращивание производства на угольных станциях, ранее их планировали закрыть.

В Италии раскрыли подробности плана по экономии энергии
Фото:  Pxhere, CC0 Pxhere, CC0

В Италии всего шесть угольных теплоэлектростанций. Согласно планам по экологическому переходу, их должны закрыть в 2025 году.

Самый высокий уровень чрезвычайной ситуации могут ввести, если поставки природного газа из России полностью прекратятся. Сейчас местные хранилища заполнены на 64%.

При этом объёмы поставок из РФ сократились с 11 июля на треть, до 21 млн кубометров в сутки. «Газпром» обосновывал ограничения санкциями.

Ранее министр комплексных экологических преобразований Италии Роберто Чинголани заявил, что страну ожидает «трудная зима», если остановятся поставки газа из России.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр назвал прекращение импорта российского газа самым вероятным сценарием.

Экономика,Газпром,
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