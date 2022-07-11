В Италии раскрыли подробности плана по экономии энергии

Правительство Италии может привести в действие чрезвычайный план по экономии энергии. Он предполагает снижение температуры отопления на 2 градуса и отключение освещения общественных зданий и дорог в ночное время, в том числе исторических сооружений. Об этом сообщила газета La Repubblica. Также план включает в себя наращивание производства на угольных станциях, ранее их планировали закрыть.

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В Италии всего шесть угольных теплоэлектростанций. Согласно планам по экологическому переходу, их должны закрыть в 2025 году.

Самый высокий уровень чрезвычайной ситуации могут ввести, если поставки природного газа из России полностью прекратятся. Сейчас местные хранилища заполнены на 64%.

При этом объёмы поставок из РФ сократились с 11 июля на треть, до 21 млн кубометров в сутки. «Газпром» обосновывал ограничения санкциями.

Ранее министр комплексных экологических преобразований Италии Роберто Чинголани заявил, что страну ожидает «трудная зима», если остановятся поставки газа из России.