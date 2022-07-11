В Калининграде предложили ответные меры на запрет транзита

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в своем Telegram-канале о ситуации с транзитом в регионе. Кроме того, он предложил ввести ограничительные меры на перевозки через Прибалтику.

Антон Алиханов уточнил, что Литва не вводила новые санкции «по калининградскому транзиту». По его словам, ухудшение ситуации с перевозками объясняется тем, что принятые Еврокомиссией ограничительные меры носят «ступенчатый характер», вводятся постепенно.

Губернатор подчеркнул, что власти региона настаивают «на нераспространении ограничений на Калининградский транзит в принципе». В этом вопросе они «надеются на усилия» российских дипломатов.

В качестве «ответной меры» Алиханов предложил ввести эмбарго «на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией».

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко 11 июля провели телефонные переговоры. Они обсудили проблемы, связанные с транзитом в Калининградскую область, а также возможные «совместные шаги» для решения этого вопроса, сообщает RT.