Председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими предупредила, что дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису многие германские компании, поставив под угрозу миллионы рабочих мест. Такое мнение она высказала в опубликованном в понедельник интервью газете Handelsblatt.
Фахими не исключила, что Германию ждет новый экономический спад.
"Опасность есть. Скатывание к рецессии необходимо предотвратить любой ценой - посредством ускоренной трансформации, инвестиционной стратегии государственного сектора и энергетической безопасности", - отметила она. "Если Россия продолжит прекращать поставки газа, компании, получившие рекордную прибыль в первые два квартала, могут быстро оказаться в тяжелом положении, поставив под угрозу миллионы рабочих мест", - подчеркнула глава DGB.
При этом она добавила, что нельзя "допустить развала целых промышленных регионов или отдельных отраслей".
"Потому что как только эти промышленные рабочие места исчезнут, они никогда не вернутся. Тогда мы вновь придем к корням нашей экономики", - подытожила Фахими.
С 11 июля поставки по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - были остановлены на десять дней из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе. С середины июня "Северный поток" был задействован лишь на 40% своей максимальной мощности из-за того, что компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты после ремонта из Монреаля ввиду санкций Канады против РФ. Хотя Канада 9 июля после многочисленных просьб ФРГ решила вернуть отремонтированную турбину Siemens, сроки ее доставки не определены. 11 июля Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) также сообщило о прекращении прокачки газа по "Северному потоку", остановленному для плановых профилактических работ.