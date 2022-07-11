Председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими предупредила, что дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису многие германские компании, поставив под угрозу миллионы рабочих мест. Такое мнение она высказала в опубликованном в понедельник интервью газете Handelsblatt .

"Опасность есть. Скатывание к рецессии необходимо предотвратить любой ценой - посредством ускоренной трансформации, инвестиционной стратегии государственного сектора и энергетической безопасности", - отметила она. "Если Россия продолжит прекращать поставки газа, компании, получившие рекордную прибыль в первые два квартала, могут быстро оказаться в тяжелом положении, поставив под угрозу миллионы рабочих мест", - подчеркнула глава DGB.

"Потому что как только эти промышленные рабочие места исчезнут, они никогда не вернутся. Тогда мы вновь придем к корням нашей экономики", - подытожила Фахими.

С 11 июля поставки по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - были остановлены на десять дней из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе. С середины июня "Северный поток" был задействован лишь на 40% своей максимальной мощности из-за того, что компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты после ремонта из Монреаля ввиду санкций Канады против РФ. Хотя Канада 9 июля после многочисленных просьб ФРГ решила вернуть отремонтированную турбину Siemens, сроки ее доставки не определены. 11 июля Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) также сообщило о прекращении прокачки газа по "Северному потоку", остановленному для плановых профилактических работ.