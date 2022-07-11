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1 час назад

Евросоюз готовит новый пакет санкций против Москвы

Илья Родин

Европейский союз планирует предложить очередной пакет санкций против России. В его составе с некоторой долей вероятности могут быть рестрикции против российского газа. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что достоверных данных о том, будут ли включены в пакет ограничительные меры против голубого топлива, нет. В настоящее время между лидерами стран, входящих в ЕС, идет предварительное обсуждение этого пункта.

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Кроме того, по-прежнему ведутся переговоры по ужесточению мер против российской нефти. Но конкретные решения по вопросу эмбарго на энергоресурс, скорее всего, не будут принятые в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сообщила ранее, что направленные против Москвы санкции отражаются, в первую очередь, на благосостоянии европейцев.

Экономика,Видео,Владимир Путин,ЕС,
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