Евросоюз готовит новый пакет санкций против Москвы

Европейский союз планирует предложить очередной пакет санкций против России. В его составе с некоторой долей вероятности могут быть рестрикции против российского газа. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что достоверных данных о том, будут ли включены в пакет ограничительные меры против голубого топлива, нет. В настоящее время между лидерами стран, входящих в ЕС, идет предварительное обсуждение этого пункта.

Кроме того, по-прежнему ведутся переговоры по ужесточению мер против российской нефти. Но конкретные решения по вопросу эмбарго на энергоресурс, скорее всего, не будут принятые в ближайшее время, сообщает ТАСС.