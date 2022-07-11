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35 минут назад

В ФРГ рассказали о последствиях прекращения поставок газа из РФ

Елена Прошина

Дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису многие германские компании и поставит под угрозу миллионы рабочих мест. Такое мнение в интервью газете Handelsblatt высказала председатель Ассоциации немецких профсоюзов Ясмин Фахими, передает ТАСС.

Она также не исключила, что Германию ждет новый экономический спад. Избежать рецессии, по словам Фахими, можно посредством ускоренной трансформации, инвестиционной стратегии госсектора и энергетической безопасности. Она добавила, что прекращение поставок газа из России грозит немецким компаниям, ранее получившим рекордную прибыль, тяжелым положением, которое может оставить без работы миллионы людей.

Также Фахими отметила, что властям ФРГ необходимо не «допустить развала целых промышленных регионов или отдельных отраслей», поскольку если они исчезнут, то уже «никогда не вернутся», откатив немецкую экономику «к корням».

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Ранее сообщалось о приостановке экспорта газа из России в Европу по «Северному потоку» из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе. Но и до этого его использовали лишь на 40% от максимальной мощности, так как компания Siemens не могла своевременно вернуть газоперекачивающие агрегаты после их ремонта в Монреале ввиду санкций Канады против РФ.

Экономика,Видео,Siemens,
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