В ЕС планируют разработать цифровой евро

В Евросоюзе планируется разработать цифровой евро, который будет призван «дополнять» наличные деньги. Об этом заявил член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Паоло Джентилони, сообщает «Интерфакс».

«Что касается цифрового евро, позвольте мне также подчеркнуть, что мы все согласны с тем, что он должен не заменять, а дополнять наличные деньги», — сказал Джентилони после заседания Еврогруппы.

По его словам, министры экономики и финансов стран – членов ЕС на встрече сосредоточились на необходимости разработки цифрового евро для того, чтобы «избежать неблагоприятного воздействия на финансовое посредничество и стабильность».

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ранее заявляла о необходимости регулировать криптовалюты, потому что они ничем не подкреплены. Она добавила, что достойной заменой криптовалюте может стать цифровое евро, и ЕЦБ может запустить его в ближайшие четыре года.