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32 минуты назад

В Евросоюзе планируют разработать цифровой евро

Газета.Ru

В Евросоюзе планируется разработать цифровой евро, который будет призван «дополнять» наличные деньги. Об этом заявил член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Паоло Джентилони, сообщает «Интерфакс».

В ЕС планируют разработать цифровой евро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Что касается цифрового евро, позвольте мне также подчеркнуть, что мы все согласны с тем, что он должен не заменять, а дополнять наличные деньги», — сказал Джентилони после заседания Еврогруппы.

По его словам, министры экономики и финансов стран – членов ЕС на встрече сосредоточились на необходимости разработки цифрового евро для того, чтобы «избежать неблагоприятного воздействия на финансовое посредничество и стабильность».

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ранее заявляла о необходимости регулировать криптовалюты, потому что они ничем не подкреплены. Она добавила, что достойной заменой криптовалюте может стать цифровое евро, и ЕЦБ может запустить его в ближайшие четыре года.

В начале апреля в Европарламенте приняли законопроект о борьбе с отмыванием денег, в рамках которого каждая криптовалютная операция должна быть идентифицирована. По информации Европарламента, криптокомпании должны будут определять и отслеживать всех участников операций с цифровой валютой, помимо своих клиентов. При этом закон также распространяется на частные кошельки физлиц.

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