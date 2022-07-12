Силуанов высказался о бартере вместо расчетов в долларах и евро

Россия не планирует переходить на бартер при внешней торговле, но Минфин не собирается препятствовать таким операциям. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава министерства Антон Силуанов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава Минфина констатировал, что доллар и евро стали «токсичными» для российской экономики и для минимизации рисков планируется максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли.

«Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту и ее замораживают. Зачем нам это надо? Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, либо импорт, который для нас интересен», - пояснил он.

При этом Антон Силуанов подчеркнул, что переходить на бартер Россия не собирается.

«Мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать», - пояснил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ряд стран, в том числе ЕС, США и Япония, ввели обширные антироссийские санкции, блокировав, помимо всего прочего, активы Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов долларов. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания этого решения.