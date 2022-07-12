Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
36 минут назад

Силуанов: Россия не планирует переходить на бартер

Алиса Селезнёва

Россия не планирует переходить на бартер при внешней торговле, но Минфин не собирается препятствовать таким операциям. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава министерства Антон Силуанов.

Силуанов высказался о бартере вместо расчетов в долларах и евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Минфина констатировал, что доллар и евро стали «токсичными» для российской экономики и для минимизации рисков планируется максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли.

«Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту и ее замораживают. Зачем нам это надо? Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, либо импорт, который для нас интересен», - пояснил он.

При этом Антон Силуанов подчеркнул, что переходить на бартер Россия не собирается.

«Мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать», - пояснил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ряд стран, в том числе ЕС, США и Япония, ввели обширные антироссийские санкции, блокировав, помимо всего прочего, активы Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов долларов. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания этого решения.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства предупредил, что действующие контракты на поставки будут остановлены, если покупатели не выполнят новые условия оплаты. С апреля газ перестал поступать в Польшу из-за отказа страны переходить на расчеты в российской валюте. Также были остановлены поставки в Болгарию и Финляндию.

Экономика,Антон Силуанов,Эльвира Набиуллина,Владимир Путин,Банк России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители