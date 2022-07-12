Силуанов оценил возможность возобновления закупок доллара и евро

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что доллар и евро стали токсичны для России, поэтому интервенций в этих валютах не будет. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».
Так Силуанов прокомментировал свою идею возобновить валютные интервенции на нефтяные сверхдоходы бюджета, чтобы рубль не «переукреплялся».
Министр ранее говорил, что Минфин и Минэкономразвития готовы направить часть средств бюджета в 2022 году на валютные интервенции. Также Силуанов призвал стимулировать импорт, чтобы стабилизировать курс российской валюты.
«Закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, сейчас невозможны. В обозримом будущем картина не изменится. Для нас эти валюты токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты», - подчеркнул он.
По мнению Силуанова, интервенции можно проводить в валютах дружественных стран. Каких именно, он говорить не стал.