Силуанов оценил возможность возобновления закупок доллара и евро

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что доллар и евро стали токсичны для России, поэтому интервенций в этих валютах не будет. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».

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Так Силуанов прокомментировал свою идею возобновить валютные интервенции на нефтяные сверхдоходы бюджета, чтобы рубль не «переукреплялся».

Министр ранее говорил, что Минфин и Минэкономразвития готовы направить часть средств бюджета в 2022 году на валютные интервенции. Также Силуанов призвал стимулировать импорт, чтобы стабилизировать курс российской валюты.

«Закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, сейчас невозможны. В обозримом будущем картина не изменится. Для нас эти валюты токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты», - подчеркнул он.