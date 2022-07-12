Курсы доллара и евро к рублю сравнялись на Мосбирже. Согласно данным площадки, на 10:25 доллар торгуется по 59,1 рубль за штуку, а евро – 59,18 рубль.

Напомним, что 12 июля американская и европейская валюты сравнялись в цене впервые за 20 лет. Сейчас на Мосбирже наблюдается курс «один к одному» с незначительными отклонениями.

Последние несколько дней курс евро к доллару снижался. 11 июля он опустился до рекордного уровня — ниже 1,01 евро за доллар. Официальный курс Банка России на 12 июля также отражает практически равные значения двух валют: регулятор установил курс евро на уровне 61,81 рубля и доллара — на уровне 61,3 рублей.