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45 минут назад

Курсы доллара и евро к рублю сравнялись на Мосбирже

Никита Бородкин

Курсы доллара и евро к рублю сравнялись на Мосбирже. Согласно данным площадки, на 10:25 доллар торгуется по 59,1 рубль за штуку, а евро – 59,18 рубль.

Напомним, что 12 июля американская и европейская валюты сравнялись в цене впервые за 20 лет. Сейчас на Мосбирже наблюдается курс «один к одному» с незначительными отклонениями.

Последние несколько дней курс евро к доллару снижался. 11 июля он опустился до рекордного уровня — ниже 1,01 евро за доллар. Официальный курс Банка России на 12 июля также отражает практически равные значения двух валют: регулятор установил курс евро на уровне 61,81 рубля и доллара — на уровне 61,3 рублей.

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Отметим, что за последние пять лет курс европейской валюты ни разу не проседал до текущих значений. Падение происходит на фоне опасений из-за надвигающейся на Европу рецессии, роста уровня инфляции и ожидая ужесточения политики Европейского центрального банка. Кроме того, свое влияние оказывает и энергетический кризис, в том числе остановка «Северного потока» на техобслуживание.

Экономика,Видео,Банк России,ЕЦБ,Московская биржа,
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