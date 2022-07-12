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30 минут назад

В Минфине назвали условие падения цен на сырье

Мария Иванова

Высокие цены на сырьевые товары на мировых рынках вызваны западными санкциями против России. Они пойдут вниз после снятия ограничений, заявил в интервью газете «Ведомости» Минфина Антон Силуанов.

В Минфине назвали условие падения цен на сырье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра, ситуация с высокими ценами на энергоносители позитивная для России, однако «для остального мира скорее мрачная».

«Столь высокие цены на сырьевые товары вызваны ограничениями, которые ввели западные страны. Они хотели наказать Россию, но наказали себя. Даже при тех дисконтах, которые есть на Urals относительно Brent, мы получаем неплохие нефтегазовые доходы», - пояснил он.

Глава Минфина обратил внимание на то, что цены регулируются законами спроса и предложения. И то, как долго они будут сохраняться на высоком уровне, зависит от динамики мировой экономики и длительности антироссийских санкций, уверен он.

Рынки сбалансируются, как только снимут ограничения. Это касается и продовольствия, и энергоресурсов, и стоимости логистики, уверен Антон Силуанов.

Ранее на фоне российской спецоперации на Украине Европейский союз согласовал уже шестой пакет антироссийских санкций, в который, в частности, войдет эмбарго на нефть. Так, ЕС введет полный запрет на импорт российской нефти через порты. Однако поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются. Это решение уже привело к росту цен на бензин в европейских странах.

Экономика,Антон Силуанов,ЕС,
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