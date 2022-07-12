Глава МЭА предрек Европе тяжелую зиму

Мировое сообщество столкнулось с первым глобальным энергетическим кризисом, который стал результатом ситуации на Украине. Для Европы он может грозить серьезными трудностями грядущей зимой, заявил во вторник исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, выступая на энергетическом форуме в Сиднее.

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"Мир переживает беспрецедентный энергетический кризис, равного которому по глубине и сложности мы еще не видели. Он вызван сразу несколькими факторами, включая геополитические", - указал Бирол.

Он отметил, что главной причиной кризиса стали ситуация на Украине и санкции против России, которая является "экспортером нефти номер один в мире и экспортером природного газа номер один в мире, а также крупным игроком на рынке угля".

Глава МЭА заявил, что цены на энергоносители растут, а "все мировые энергетические рынки пришли в упадок" и безопасность поставок нефти и газа представляет "проблему для Европы и других регионов".

"Эта зима в Европе будет очень и очень трудной. Это [энергетический кризис] серьезная проблема, и она может иметь серьезные последствия для мировой экономики", - приводит агентство Bloomberg высказывание Бирола на полях форума.

Международный энергетический форум проходит в Сиднее 12-13 июля. В мероприятии, организованном правительством Австралии и МЭА, принимают участие министры энергетики Австралии, Индии, Индонезии, Самоа, США и Японии, а также представители бизнес-сообщества и руководители крупных компаний, поддерживающих и развивающих зеленые технологии.