В ФРГ раскрыли сроки отказа от угля и нефти из России

Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на помощника канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорга Кукиса.

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"Каждый, кто знаком с историей нефтепровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, [знает, что] избавиться от этой зависимости - дело нетривиальное, но это именно то, чего мы добьемся через несколько месяцев", - сказал Кукис, выступая в рамках сиднейского энергетического форума.

Он также отметил, что теперь ключевой и весьма сложной задачей для его страны на будущее будет поиск решений для отказа от российского газа. Для этого, указал Кукис, Германия быстро развивает терминалы для приема СПГ. Вместе с тем он признал, что "США и Катар могут вместе поставить в Европу около 30 млрд куб. м газа в виде СПГ", что пока недостаточно для замены газа из РФ.