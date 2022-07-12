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39 минут назад

Канцлер Австрии назвал алкоголь выходом при высокой инфляции

Алиса Селезнёва

Если Евросоюзом не будут приняты меры против растущей инфляции, то единственным выходом останется употребление алкоголя или психотропных веществ. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, пишет РИА Новости.

Канцлер Австрии увидел в алкоголе спасение от высокой инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот рост цен, эта инфляция, этот абсурдно высокий уровень затрат на энергию. И мы должны принять меры таким образом, чтобы мы не подстегивали инфляцию, а пытались ее подавить совместно в Евросоюзе», - цитирует Нехаммера Kronen Zeitung.

Он также добавил, что против роста цен и инфляции нужны срочные контрмеры. Такой мерой может стать алкоголь.

«Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты. И я говорю, алкоголь — это в принципе нормально. Решающее - чокаться только в случае, когда чувствуете себя хорошо», — добавил канцлер.

Слова Нехаммера вызвали общественный резонанс в Австрии. По словам генсекретаря Австрийской партии свободы Майкла Шнедлица, заявление канцлера легкомысленно, оно отражает полный провал политики правительства.

Ранее Австрийский национальный банк опубликовал прогноз, согласно которому в 2022 году Австрию ждет поразительных масштабов инфляция. Так, на июнь инфляция составила 8,7%. Такого не было с 1970-х годов.

Экономика,Карл Нехаммер,ЕС,
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