Канцлер Австрии увидел в алкоголе спасение от высокой инфляции

«Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты. И я говорю, алкоголь — это в принципе нормально. Решающее - чокаться только в случае, когда чувствуете себя хорошо», — добавил канцлер.