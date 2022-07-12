Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
42 минуты назад

Песков назвал усиление рубля предметом особого внимания кабмина и ЦБ

Парламентская газетаиещё 6

Излишнее укрепление рубля является предметом особого внимания российских властей, и этот вопрос высоко находится в повестке дня. Об этом заявил 12 июля пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле прокомментировали усиление рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он не стал говорить о том, каким должен быть курс рубля, отметив, что это не относится к прерогативе администрации президента.

«Но излишнее усиление рубля — это предмет для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора (Центробанка), и этот вопрос, действительно, высоко стоит в повестке дня», — сказал журналистам Песков.

При этом он отметил, что снижение курса доллара не должно вызывать эмоций, так как этот вопрос связан «с функционированием экономики и совершенно конкретными показателями».

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что закупки валют недружественных стран, прежде всего доллара и евро, в ближайшее время невозможны, и в обозримом будущем мало что изменится. Для России эти «валюты токсичны», добавил он.

Экономика,Антон Силуанов,Дмитрий Песков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители