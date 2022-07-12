В Кремле прокомментировали усиление рубля

Излишнее укрепление рубля является предметом особого внимания российских властей, и этот вопрос высоко находится в повестке дня. Об этом заявил 12 июля пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Он не стал говорить о том, каким должен быть курс рубля, отметив, что это не относится к прерогативе администрации президента.

«Но излишнее усиление рубля — это предмет для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора (Центробанка), и этот вопрос, действительно, высоко стоит в повестке дня», — сказал журналистам Песков.

При этом он отметил, что снижение курса доллара не должно вызывать эмоций, так как этот вопрос связан «с функционированием экономики и совершенно конкретными показателями».