Европа приготовилась конфисковывать российские активы

Европейский союз готовится принять директиву, позволяющую конфискацию российских активов в странах блока в случае обхода санкций, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, решение будет принято в октябре, Еврокомиссия уже получила согласие парламента, пишет РИА Новости.