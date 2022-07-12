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1 час назад

Европа приготовилась конфисковывать российские активы

Lenta.ruиещё 1

Европейский союз готовится принять директиву, позволяющую конфискацию российских активов в странах блока в случае обхода санкций, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, решение будет принято в октябре, Еврокомиссия уже получила согласие парламента, пишет РИА Новости.

Европа приготовилась конфисковывать российские активы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Документ будет официально одобрен советом после летнего перерыва. Директива будет принята в октябре. Мы продвигаемся очень быстро», — сказал он.

Директива предполагает, что попытка обойти санкции станет уголовным преступлением в Евросоюзе, что откроет путь к конфискации активов бизнеса.

«Таким образом появится возможность у всех государств ЕС проводить судебную процедуру и конфискацию. В этом случае средства пойдут в общий фонд для украинского народа», — уточнил он.

Рейндерс также сообщил, что Евросоюз к настоящему времени заморозил 13,8 миллиарда евро, принадлежащих российским олигархам.

Экономика,Дидье Рейндерс,Еврокомиссия,ЕС,
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