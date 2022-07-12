Почему евро упал и стал стоить, как доллар

Курсы доллара и евро на Московской бирже во вторник, 12 июля, сравнялись в районе отметки 59,3 рубля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные площадки. Кроме того, неоднократно в течение сессии курс европейской валюты по отношению к рублю был даже немного ниже стоимости американской. Как отмечает mk.ru, в предыдущий раз евро достиг паритета с долларом 20 лет назад — в декабре 2002 года. Европейская валюта дешевеет уже несколько недель. Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова рассказала изданию, почему падает евро. Она также дала прогноз по курсам доллара и евро на ближайшее время.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Почему евро падает, а доллар растет

Видео дня

Объясняя, почему евро стал стоить, как доллар, Мильчакова отметила, что ослабление европейской валюты на мировом рынке происходит одновременно с усилением американской. Эксперт напомнила, что биржевой индекс доллара DXY обновляет рекорды роста еще с 2018 года.

«Это связано с тем, что на фоне роста цен на практически все виды сырья и растущую в глобальном масштабе инфляцию, инвесторы бегут в доллар США, как в «тихую гавань» и в проверенное десятилетиями надежное средство защиты от инфляции», — сказала Мильчакова.

Она отметила, что доверие инвесторов к доллару подпитывается за счет агрессивной монетарной политики Федеральной резервной системы США — повышения ключевой ставки.

Причинами, из-за которых происходит ослабление евро, стали большая инфляция в еврозоне, зависимость ЕС от российских энергоносителей, высокая долговая нагрузка на многие страны валютного союза, а также неуверенная монетарная политика Европейского центробанка, пояснила эксперт. Она добавила, что ЕЦБ только в июле повысит процентную ставку с нынешнего нуля — всего на 0,25%.

Мильчакова также подчеркнула, что Брюссель привык решать свои проблемы путем денежной эмиссии, наполняя различные фонды помощи отдельным странам. Это, по ее словам, тоже не может привести к укреплению европейской валюты.

Как пишет «РБК Инвестиции», ситуация на Украине мешает ЕЦБ повышать ставки так же быстро, как это происходит в Штатах по решению Федеральной резервной системы США.

«Мы ожидаем, что экономика еврозоны будет испытывать дальнейшие трудности, поскольку поставки газа в еврозону останутся ограниченными, а цены на газ — высокими», — цитирует издание экономиста Capital Economics Франциску Пальмас.

РИА Новости

Прогноз по курсам доллара и евро; что будет с рублем

Мильчакова в беседе с mk.ru дала прогноз по курсам доллара и евро на ближайшее время. Ослабление евро может продолжиться, и европейская валюта может упасть ниже паритетного значения один к одному по отношению к доллару, заявила аналитик. Она отметила, что такая ситуация возможна в течение нескольких месяцев. При этом на российском валютном рынке это отразится лишь косвенно, добавила эксперт.

«На рубль и его отношение к доллару и евро влияет в настоящее время очень много внутренних и внешних факторов. К примеру, наличие и отсутствие бюджетного правила, санкции, геополитическая обстановка и многое другое», — сказала Мильчакова.