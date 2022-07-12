Европа готовится к «кошмарному сценарию» с дефицитом газа

В случае отключения Россией подачи природного газа европейская экономика погрузится в рецессию. Власти европейских стран уже начали готовиться к этому «кошмарному сценарию», со ссылкой на CNN Business пишет «Московский комсомолец».

Ранее «Газпром» уменьшил объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Их возвращению препятствовали введенные против России санкции. В результате переговоров с Берлином Оттава согласилась передать отремонтированное оборудование.

При этом 11 июля обе нитки «Северного потока» были остановлены на плановую профилактику, которая должна продлиться до 21 июля.

Аналитики Commerzbank отметили, что, если раньше профилактические работы на российском газопроводе были рутинной процедурой, которая почти не привлекала внимания, то сейчас ситуация изменилась.

«На этот раз имеются опасения, что после этого Россия не возобновит поставки газа», - отметили они.

На фоне падения транзита газа Германия уже объявила о кризисе, который грози ее экономике. А европейские политики восприняли действия «Газпрома» как предупредительный выстрел.

«Может случиться все, что угодно. Может быть, газа снова пойдет, даже больше, чем раньше. Может быть, вообще ничего не будет. Честно говоря, мы всегда должны готовиться к худшему и немного работать для достижения лучшего», - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

В свою очередь министр финансов Франции также заявил о необходимости действовать быстро и эффективно, чтобы подготовиться к «полному прекращению поставок российского газа».