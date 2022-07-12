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1 час назад

Американский инвестор предрек мировой экономике затяжную рецессию

Мария Иванова

Известный американский инвестор Джим Роджерс предупредил, что большая часть стран в 2023 году столкнется с серьезными экономическими трудностями и затяжной рецессией. Об этом пишет РИА Новости.

Американский инвестор предрек мировой экономике затяжную рецессию
Фото: unsplash.comunsplash.com

«В этот раз нас ждет затяжная рецессия, и мы не увидим просвета долгое время. Будет плохо», - пояснил агентству Роджерс, отметив, что кризис может продолжаться до четырех лет.

По словам инвестора, экономические проблемы затронут и США, где рецессия «либо уже началась, либо вскоре начнется». Избежать замедления одной из крупнейших мировых экономик не удастся в первую очередь из-за «ошеломляющего государственного долга», констатировал Джим Роджерс.

«Если мы прекратим печатать деньги, занимать и тратить их, то экономика пойдет на спад, поскольку сейчас она базируется на большом объеме займов и печати денег», - пояснил он.

Инвестор уверен, что выходом из этой ситуации может быть только признание ошибки, «принятие боли и преодоление рецессии», после чего появится возможность начать все сначала.

Ранее руководитель МВФ Кристалина Георгиева анонсировала очередное ухудшение прогноза по мировой экономике на фоне санкций против России и украинского кризиса. При этом в апреле прогноз роста мировой экономики на этот год уже был снижен с 4,4% до 3,6%.

Экономика,Джим Роджерс,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,
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