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1 час назад

Центробанк дал прогноз по стабилизации экономики России

Lenta.ruиещё 1

Банк России дал прогноз по стабилизации экономики страны. Как указывается в бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Центробанка, снижение окажется менее глубоким, но более продолжительным, передает ТАСС.

ЦБ дал прогноз по стабилизации экономики России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российская экономика в мае-июне стабилизировалась при высокой неоднородности динамики в разных отраслях. В результате экономический спад окажется менее глубоким, чем предполагалось несколько месяцев назад, но более растянутым во времени», — отмечается в документе.

Аналитики Центробанка заявляют, что экономика плавно подстраивается под изменение внешних условий, в мае-июне снижение экономической активности остановилось. Кроме того, поддержку окажется смягчение денежно-кредитной политики.

12 июля директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Кирилл Тремасов заявил, что в настоящее время регулятор наблюдает признаки стабилизации экономики страны. По его словам, на данный момент кризис развивается «по более мягкой, пологой траектории», чем прогнозировалось в начале весны.

Экономика,Кирилл Тремасов,Банк России,
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