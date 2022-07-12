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40 минут назад

The Telegraph: Европу ждет величайший энергетический шок в истории без "Северного потока"

Газета.Ruиещё 3

Обозреватель британской газеты The Telegraph Рейчел Миллард предупредила о величайшем энергетическом шоке в истории Европы в случае прекращения поставок российского газа.

Европе предрекли энергетический шок без "Северного потока"
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, прекращение поставок может затронуть как домохозяйства, так и производства Евросоюза. Если верить «базовому прогнозу» аналитиков, то «Северный поток» возобновит прокачку на 40%, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности европейцев. В случае, если прокачка газа не будет увеличена, то газохранилища к концу года удастся заполнить только на 70%.

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Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг предложил продлить эксплуатацию угольных электростанций, а эксперт из бельгийского аналитического центра Брейгель Симон Тальяпьетра заявил о величайшем энергетическом кризисе в Европе, говорится в публикации.

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