Европе предрекли энергетический шок без "Северного потока"

По ее словам, прекращение поставок может затронуть как домохозяйства, так и производства Евросоюза. Если верить «базовому прогнозу» аналитиков, то «Северный поток» возобновит прокачку на 40%, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности европейцев. В случае, если прокачка газа не будет увеличена, то газохранилища к концу года удастся заполнить только на 70%.