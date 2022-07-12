Европе предрекли энергетический шок без "Северного потока"

Обозреватель Рейчел Миллард в статье для британской газеты The Telegraph рассказала о том, что прекращение поставок российского газа приведет к тяжелым последствиям для Европы.

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Рейчел Миллард подчеркнула, что прекращение поставок голубого топлива затронет как частных потребителей, так и различные производства Европейского союза.

Эксперт отметила, что частичное возобновление прокачки газа, на 40%, через трубопровод «Северный поток» не способно удовлетворить потребности европейцев. Если поставки газа не будут увеличены, странам ЕС не удастся заполнить газохранилища в необходимых объемах.