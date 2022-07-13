МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США

В публикации отмечается, что МВФ понизила прогноз по росту ВВП США по сравнению со своими апрельскими оценками на 1,4% и 1,3% в нынешнем и следующем году. В докладе МВФ отмечается, что члены исполнительного совета организации пришли к заключению, что избежание рецессий в Штатах становится все более затруднительным, а "вторжение Российской Федерации на территорию Украины, затяжная пандемия коронавируса и ограничения с поставками создают дополнительные проблемы".