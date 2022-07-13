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1 час назад

МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2022 году до 2,3%

Газета.Ruиещё 2

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП Соединенных Штатов на 2022 год до 2,3%. Об этом сообщает РИА "Новости".

МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США
Фото: Yuri Gripas/ReutersYuri Gripas/Reuters

В публикации отмечается, что МВФ понизила прогноз по росту ВВП США по сравнению со своими апрельскими оценками на 1,4% и 1,3% в нынешнем и следующем году. В докладе МВФ отмечается, что члены исполнительного совета организации пришли к заключению, что избежание рецессий в Штатах становится все более затруднительным, а "вторжение Российской Федерации на территорию Украины, затяжная пандемия коронавируса и ограничения с поставками создают дополнительные проблемы".

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году может возникнуть мировая рецессия. Среди предпосылок для возникновения рецессии Георгиева называет рост инфляции, замедление экономического развития Китая и санкции в отношении России. Отмечается, что инвесторы все более обеспокоены рисками возникновения рецессии. Об этом сигнализирует кривая доходности казначейства США.

Экономика,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,Казначейство США,
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