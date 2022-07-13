В России захотели узаконить исламский банкинг

В России захотели ввести исламский банкинг, предполагающий отсутствие каких-либо процентных доходов. Об этом в среду, 13 июля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий законопроект.

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По исламским законам запрещается ссужать деньги под проценты, поэтому банки и другие кредитные организации с их стандартными продуктами не могут оказывать услуги исламского банкинга. Как сообщил изданию глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, документы, регулирующие исламский банкинг в России, могут быть внесены в палату до конца недели.

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Согласно законопроекту, заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ), регулировать работу которых будет Центробанк, он же будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними.

ОПФ будут предоставлять денежные займы юридическим и физлицам без взимания вознаграждения; финансировать их в качестве торгового посредника, заключая договоры купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоры лизинга; финансировать производственную и торговую деятельность, участвуя в уставных капиталах юрлиц и (или) на условиях партнерства; предоставлять поручительства.

В пояснительной записке отмечается, что ОПФ основана на привлечении средств клиентов по договорам партнерского инвестирования и размещения их путем приобретения товаров и их последующей продажи с товарной наценкой на условиях рассрочки или отсрочки платежа либо заключения договоров лизинга.

«Передавая денежные средства ОПФ, инвестор участвует в прибылях и убытках организации партнерского финансирования, что исключает гарантированный возврат вложенной суммы»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа поясняют, что в условиях разрыва связей с западными финансовыми рынками, у российских граждан и компаний возрастает потребность «в инструментах партнерского (исламского) финансирования». В Центробанке заявили, что в целом поддерживают развитие правовых условий функционирования партнерского финансирования, поскольку это «даст большие возможности для развития кредитования экономики и развития финансового сектора». В то же время в регуляторе указали, что проект требует тщательного обсуждения и поэтапного развития новой системы.