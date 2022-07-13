Названа главная проблема с прогнозом курса рубля

Эксперт по инвестициям УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что неожиданные факторы - вроде выступления чиновника против укрепившегося рубля - не позволяют прогнозировать курс с высокой точностью. Об этом сообщает РИА Новости.

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Суверов отметил, что в прогнозах традиционно учитывают классические факторы - торговый баланс страны, величину процентных ставок, стоимость нефти и ситуацию на международном рынке Forex.

Однако в последнее время на российскую валюту сильнее влияют неожиданные факторы - погашение облигаций ВЭБа на миллиард долларов в рублях, приостановку бюджетного правила (в рамках него власти покупали валюту) и выступления чиновников против слишком укрепившегося рубля.

«Слишком много изменчивых факторов влияет на курс валют, и это девальвирует точность прогнозов», - подчеркнул Суверов.

В начале прошлой недели рубль резко падал на фоне новостей о планах российских властей принять меры по нормализации курса. Слишком дорогой рубль - негативный фактор для российского экспорта.