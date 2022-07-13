Названы сроки решения проблемы с транспортной блокадой Калининграда

Еврокомиссия и Литва собираются решить вопрос о возобновлении транзита в Калининград в ближайшее время. Как сообщает «ФедералПресс», об этом рассказал директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Еврокомиссия и Литва пообещали в ближайшее время решить вопрос с транспортной блокадой Калининграда», — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что исключения для транзита в Калининградскую область собираются прописать в седьмом пакете антироссийских санкций. Это позволит легче согласовать их на голосовании, нежели поправки к уже действующим пакетам. В администрации региона отметили, что официальных документов по этому вопросу пока не поступало ни от российской, ни от западной стороны.

Напомним, Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Российская сторона потребовала немедленно возобновить транспортировку грузов, пригрозив при необходимости принять ответные меры.