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57 минут назад

Путин снизил штрафы за незаконные валютные операции

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешнеэкономической деятельности. В том числе речь идет о штрафах за незаконные валютные операции, их размер меняется с 75-100 процентов до 20-40 процентов, сообщается на сайте Кремля.

Путин снизил штрафы за незаконные валютные операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Штраф за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях снижается с 3-10 процентов от суммы, не зачисленной на банковские счета в установленные сроки, до 3-5 процентов. Исключение сделано для операций по экспорту леса и лесоматериалов.

Для должностного лица изменяется форма наказания — вместо штрафа в фиксированном размере предусмотрен штраф в виде процентов от суммы нарушения. Отдельно указано, что резидент не будет наказан, если невыполнение требований связано с санкциями со стороны недружественных государств. Находящиеся в производстве дела об административных правонарушениях в этом вопросе прекращаются, если они были заведены после 23 февраля.

Ранее Госдума приняла закон, ограничивающий доступ к сведениям о сделках российских участников внешнеэкономической деятельности, если публичное разглашение может повлечь за собой международные санкции. Любая их публикация допустима только с согласия участников сделки.

Экономика,Владимир Путин,Госдума,
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