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59 минут назад

«Коммерсант»: в России узаконят исламский банкинг

Мария Иванова

На фоне разрыва связей России с западными финансовыми рынками в стране планируют узаконить исламский банкинг. Об этом рассказал «Коммерсант», в распоряжение которого попал законопроект «О деятельности по партнерскому финансированию», фактически речь в нем идет об исламском банкинге.

«Коммерсант»: в России узаконят исламский банкинг
Фото: unsplash.comunsplash.com

Газета отмечает, что закон призван простимулировать приток финансов в Россию из ОАЭ и других исламских стран.

По законам ислама банки не могут ссужать деньги под проценты, также запрещены сделки с условиями неопределенности (гарар) и нельзя финансировать некоторые области экономики - игорный бизнес, производство свинины, алкоголя.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что исламским банкингом в РФ смогут заниматься некредитные финансовые организации специального вида - организации партнерского финансирования (ОПФ). Их внесут в реестр Центробанка, также они будут состоять в саморегулируемой организации (СРО).

Экономическая модель работы ОПФ будет основана на привлечении денег клиентов через договоры партнерского инвестирования. Использовать деньги клиентов ОПФ смогут с помощью покупки товаров и их продажи с наценкой на условиях рассрочки/отсрочки или лизинга.

Инвестор, передавший деньги такому банку, будет участвовать в его прибылях и убытках, «что исключает гарантированный возврат вложенной суммы», отмечается в пояснительной записке.

ОПФ смогут давать займы юридическим и физическим лицам без взимания вознаграждения, предоставлять поручительства, заключать договоры купли-продажи с условием о рассрочке/отсрочке или договоры финансовой аренды, финансировать производство или торговлю через участие в уставных капиталах компаний и (или) на условиях партнерства.

В 2016 году глава Чечни Рамзан Кадыров рассказывал о планах создать исламский банк в регионе. В 2015-м в правительстве Татарстана сообщали, что регион «рассматривается как пилотная площадка для старта исламской финансовой индустрии в России».

Экономика,Рамзан Кадыров,Банк России,Коммерсант,
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