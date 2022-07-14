Германия впервые с апреля начала отбор газа из ПХГ

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Германии во вторник, 12 июля, впервые с начала апреля превысил уровень закачки на фоне остановки "Северного потока" на плановое техобслуживание и аварии на месторождении в Норвегии, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

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Отбор газа из немецких ПХГ 12 июля составил 85,5 млн куб. м, в то время как закачка лишь 72,6 млн куб. м. Изъятия газа из хранилищ ФРГ превысили закачку в них впервые с начала апреля.

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В частности, наибольший вклад в такие показатели внес отбор из хранилищ компании Uniper (снижение на 0,92 процентного пункта (п. п.), австрийской OMV (снижение на 1,2 п. п.) и норвежской Equinor (падение на 3,29 п. п.).

Ранее в Uniper не исключали, что начнут отбирать газ из ПХГ и сокращать поставки уже на этой неделе, в OMV заявили о снижении поставок газа в Австрию примерно на 70% от заказанного объема на фоне техобслуживания "Северного потока", а Equinor сообщал о технических проблемах на месторождении Sleipner в Норвегии, которые привели к утечке и временной остановке добычи и поставок газа в Европу.

Также среди европейских стран к отбору газа 12 июля перешли Румыния и Бельгия (инцидент на месторождении Sleipner затронул и поставки на терминал приема газа Zeebrugge в Бельгии).

Всего запасы газа в хранилищах Европы на 12 июля выросли до 62,57% - на 1,5 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. В настоящее время в них находится около 67 млрд куб. м газа. Суточные темпы закачки по-прежнему остаются в два раза ниже показателей до остановки поставок по "Северному потоку" из-за ремонта. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам.

Поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы также достигли максимума с конца апреля, а мощности регазификации сжиженного газа сейчас загружены на 73% от максимума.

О поставках

С 11 июля поставки российского газа по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - были временно остановлены на 10 дней из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.