Подсчитаны потери бюджета из-за незаконного оборота пива

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что бюджет теряет до 30 млрд рублей из-за незаконного оборота пивной продукции. По подсчётам НИУ ВШЭ, доля оборота контрафакта выросла с 11,3% в 2019 году до 16,6% в 2021 году. Кроме этого, в аппарате пообещали, что учтут мнение производителей при введении маркировки пива, который проходит с 1 апреля 2021 года, а с 2023-го должен стать обязательным.

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«Возможность введения обязательной маркировки для пивной продукции прорабатывается с участием пивоваренных компаний с целью принятия наиболее оптимального для отрасли и государства решения», — привёл ТАСС сообщение аппарата вице-премьера.

Из-за роста оборота незаконной пивной продукции потери бюджета составили 30 млрд рублей, из них 27 млрд рублей — из-за недобора акцизных сборов.

«Опыт других товарных групп — алкоголя и табака, а также мировая практика показывают, что полный контроль за уплатой акцизов и повышение их собираемости возможны исключительно при создании системы поэкземплярного учёта продукции, чем и является система маркировки», — считают в правительстве.

Ранее в Союзе российских пивоваров просили отложить введение маркировки из-за угрозы сокращения выпуска пива на 20-30%. Кроме того, производители опасаются роста цены на 10%.

Пивовары считают, что в современной геополитической ситуации производители и так испытывают сильное давление и сложности в работе. Иностранные партнёры отказываются поставлять и обслуживать оборудование, а цены на сырьё и упаковку постоянно растут.