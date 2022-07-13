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1 час назад

Bloomberg: Россия поставила рекордное количество топлива на Ближний Восток

Алиса Селезнёва

После начала спецоперации на Украине Россия увеличила поставки дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки на Ближний Восток. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Россия "залила" Ближний Восток нефтью
Фото: ReutersReuters

Таким образом, в июне объемы поставок достигли 155 тыс. барр./сутки. Это максимальное значение с начала 2016 года. При этом Европа за этот период импортировала на 30% меньше.

По данным агентства, в основном Россия поставляла на Ближний Восток мазут. Это остаток от нефтепереработки, который используется в качестве топлива для судов, промышленных печей и отопительных приборов. Также поставлялись бензин, реактивное и дизельное топливо и некоторые другие нефтепродукты.

Более трети всех грузов было поставлено в центр торговли и хранения нефти Фуджейры в ОАЭ. По словам старшего аналитика по нефтепродуктам консалтинговой компании Energy Aspects Коэна Весселса, отследить куда потом направляется российское топливо, сложно.

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По прогнозу, в июле Россия поставит на Ближний Восток еще больше топлива. Так, поставки в период с 1 по 11 июля превысят 220 тыс. барр./сутки. Однако, несмотря на увеличение поставок, это лишь небольшая часть всего российского экспорта нефтепродуктов, они не могут компенсировать падение поставок в Европу. С февраля по июнь экспорт сократился более чем на 500 тыс. барр./сутки.

Напомним, после начала спецоперации Евросоюз, США, Великобритания и другие страны ввели санкции против России, затрагивающие импорт энергоносителей. Так, с декабря начнет действовать частичное эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз.

Экономика,ЕС,
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