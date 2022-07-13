Канада согласилась на исключение в антироссийских санкциях ради ЕС

Власти Канады намерены сделать исключение из антироссийских санкций и обслуживать в течение двух лет оборудование Siemens для газопровода «Северный поток», который очень важен для ЕС. Об этом со ссылкой на правительственных чиновников пишет The Globe and Mail.
Решение Оттавы позволит Siemens Energy отправлять турбины «Северного потока» в Монреаль для регулярного ремонта и технического обслуживания. При этом источник издания подчеркнул, что канадские власти вправе отозвать разрешение в любое время.
В Siemens Energy отказались от комментариев. А представитель главы канадского министерства иностранных дел не стал ни подтверждать, ни опровергать эту сделку, заметив при этом, что «есть график регулярного техобслуживания турбин, в котором была сделана пауза из-за санкций».
Ранее «Газпром» уменьшил объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Их возвращению препятствовали введенные против России санкции. В результате переговоров с Берлином Оттава согласилась передать отремонтированное оборудование. Европейская комиссия одобрила это решение правительства Канады.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал действия Оттавы «опасной уступкой», которая будет воспринята Россией как «стимул для дальнейшего, более сильного давления».