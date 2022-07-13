Канада согласилась на исключение в антироссийских санкциях ради ЕС

Власти Канады намерены сделать исключение из антироссийских санкций и обслуживать в течение двух лет оборудование Siemens для газопровода «Северный поток», который очень важен для ЕС. Об этом со ссылкой на правительственных чиновников пишет The Globe and Mail.

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Решение Оттавы позволит Siemens Energy отправлять турбины «Северного потока» в Монреаль для регулярного ремонта и технического обслуживания. При этом источник издания подчеркнул, что канадские власти вправе отозвать разрешение в любое время.

В Siemens Energy отказались от комментариев. А представитель главы канадского министерства иностранных дел не стал ни подтверждать, ни опровергать эту сделку, заметив при этом, что «есть график регулярного техобслуживания турбин, в котором была сделана пауза из-за санкций».

Ранее «Газпром» уменьшил объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Их возвращению препятствовали введенные против России санкции. В результате переговоров с Берлином Оттава согласилась передать отремонтированное оборудование. Европейская комиссия одобрила это решение правительства Канады.