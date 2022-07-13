Польша увеличит добычу угля после запрета поставок из России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил изучить возможность увеличения добычи угля в стране. Как объяснил политик, ситуация с углем в ближайшие годы будет трудной, поэтому следует использовать любую возможность заменить импорт, пишет РИА Новости.

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Ранее польские власти полностью запретили поставки угля из России в ответ на действия российских войск на Украине. Такая мера коснулась как государственных, так и частных компаний. В результате на рынке сформировался дефицит топлива, а стоимость тонны у частников выросла почти до 700 долларов.

Для снижения напряженности Министерство климата и окружающей среды на 60 дней отменило требование по качеству угля, который можно использовать для отопления.

По словам Моравецкого, в некоторых польских шахтах можно было бы немного продлить и увеличить добычу, возможно, для этого потребуются определенные инвестиции. Целью таких действий премьер видит рост добычи хотя бы на полмиллиона тонн. В противном случае этот объем придется импортировать.

Ранее пресс-секретарь Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский рассказал, что на фоне энергетического кризиса власти разрешили гражданам после их многочисленных запросов собирать больше хвороста в лесах.