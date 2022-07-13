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1 час назад

Евросоюз заявил, что переговоров о разблокировке транзита в Калининград не ведётся

Елена Прошина

Европейский союз опроверг появившуюся ранее информацию о том, что с российской стороной ведутся переговоры о снятии ограничений на транзит в Калининград. Об этом пишет «РИА новости».

«Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете» – сообщили представители ЕС.

Напомним, что ранее газета «Известия» сообщила о том, что ЕС и Россия пришли к соглашению по вопросу Калининграда, который «полностью удовлетворил Москву».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее добавил, что ситуация с Калининградом пока не финализирована, и призвал «набраться терпения» по этому вопросу.

Экономика,Видео,Дмитрий Песков,ЕС,
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