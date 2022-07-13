В Стамбуле завершились переговоры по «зерновому вопросу»

Проходившие в Стамбуле переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и ООН по урегулированию «зернового вопроса» подошли к концу. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российская делегация подготовила и представила участникам встречи на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению вопроса вывоза зерна из портов Украины в Черном море.

Напомним, что в ООН не раз заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В частности, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. В Москве данные обвинения отвергали, в том числе президент РФ Владимир Путин указывал на то, что страна не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с продукцией смогут выходить оттуда свободно.