Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg узнал о мерах Евросоюза в случае прекращения поставок газа из России

BFM.RUиещё 2

Еврокомиссия разработала рекомендации по принятию странами ЕС неотложных экономических мер в случае возможного прекращения поставок газа из России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕК.

Раскрыты меры Евросоюза в случае прекращения поставок газа из РФ
Фото: РИА Новости РИА Новости

В частности, в случае прекращения поставок Еврокомиссия рекомендует переходить на другие виды топлива. Также правительствам стран Евросоюза следует поощрять сокращение потребления крупными предприятиями и проводить информационные кампании среди населения для сокращения использования систем отопления и охлаждения. В крайнем случае рекомендуется введение обязательных лимитов на потребление энергии.

По мнению авторов проекта, указанные рекомендации позволят на одну треть снизить влияние внезапного перебоя в поставках газа. В документе отмечается, что «газовая ситуация в Евросоюзе находится на критическом этапе».

По данным Bloomberg, план Еврокомиссии может быть принят 20 июля. Однако до этого в него могут еще внести ряд изменений.

Экономика,Экономика России,Еврокомиссия,ЕС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители