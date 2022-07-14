Раскрыты меры Евросоюза в случае прекращения поставок газа из РФ

Еврокомиссия разработала рекомендации по принятию странами ЕС неотложных экономических мер в случае возможного прекращения поставок газа из России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕК.

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В частности, в случае прекращения поставок Еврокомиссия рекомендует переходить на другие виды топлива. Также правительствам стран Евросоюза следует поощрять сокращение потребления крупными предприятиями и проводить информационные кампании среди населения для сокращения использования систем отопления и охлаждения. В крайнем случае рекомендуется введение обязательных лимитов на потребление энергии.

По мнению авторов проекта, указанные рекомендации позволят на одну треть снизить влияние внезапного перебоя в поставках газа. В документе отмечается, что «газовая ситуация в Евросоюзе находится на критическом этапе».