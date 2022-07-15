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24 минуты назад

Европа впервые за шесть лет обогнала Азию по уровню потребления американской нефти

ТАССиещё 12

Страны Европы впервые за шесть лет превзошли Азию по показателям потребления американской нефти. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные главного статистического ведомства США - Бюро переписи населения.

Европа обогнала Азию по уровню потребления нефти из США
Фото: ReutersReuters

С января по май Европа получила около 213,1 млн баррелей нефти, тогда как Азия - 191,1 млн баррелей. В последний раз, по данным американских специалистов, объемы потребления этого энергоресурса в Азии отставали от Европы в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт нефти.

Агентство отмечает, что изменение ситуации с потреблением нефти возникло из-за конфликта на Украине. Поскольку США и их союзники ввели санкции в отношении импорта российской нефти, Европа стала активнее ввозить ее из Соединенных Штатов.

По словам аналитика по вопросам нефти компании Energy Aspects Кристофера Хейнса, такая модель движения нефтяных потоков будет сохраняться и дальше. Однако, добавил он, хотя рост добычи нефти в США и происходит, этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности Азии и Европы сразу.

Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай, и даже повысить свои доходы, хотя и продавая со скидкой меньшие объемы нефти. В то же время ЕС и США несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции. На этом фоне по итогам саммита Группы семи было принято заявление, в котором лидеры "семерки" пообещали рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если стоимость сырья превышает потолок, "согласованный международными партнерами".

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее назвал шаги в направлении ограничения цен на нефть из РФ очередной попыткой вмешательства в рыночные механизмы, что, по его словам, может привести только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов и росту цен.

Экономика,Александр Новак,ЕС,
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