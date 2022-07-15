Европа обогнала Азию по уровню потребления нефти из США

Страны Европы впервые за шесть лет превзошли Азию по показателям потребления американской нефти. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные главного статистического ведомства США - Бюро переписи населения.

Фото: Reuters Reuters

С января по май Европа получила около 213,1 млн баррелей нефти, тогда как Азия - 191,1 млн баррелей. В последний раз, по данным американских специалистов, объемы потребления этого энергоресурса в Азии отставали от Европы в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт нефти.

Агентство отмечает, что изменение ситуации с потреблением нефти возникло из-за конфликта на Украине. Поскольку США и их союзники ввели санкции в отношении импорта российской нефти, Европа стала активнее ввозить ее из Соединенных Штатов.

По словам аналитика по вопросам нефти компании Energy Aspects Кристофера Хейнса, такая модель движения нефтяных потоков будет сохраняться и дальше. Однако, добавил он, хотя рост добычи нефти в США и происходит, этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности Азии и Европы сразу.

Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай, и даже повысить свои доходы, хотя и продавая со скидкой меньшие объемы нефти. В то же время ЕС и США несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции. На этом фоне по итогам саммита Группы семи было принято заявление, в котором лидеры "семерки" пообещали рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если стоимость сырья превышает потолок, "согласованный международными партнерами".