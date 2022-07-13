Стало известно содержание седьмого пакета антироссийских санкций

Фиала отметил, что Еврокомиссия готовится представить новый пакет санкций в ближайшие дни. В частности, в него вошел запрет на импорт золота из РФ. Также в седьмом пакете антироссийских санкций расширили список ограничений на экспорт и физических лиц, в отношении которых введут рестрикции.

«Но проблематично включить в него энергетику, поскольку необходимо соблюдать правило о том, чтобы ограничения оказывали более серьезный эффект на Россию, а не на страны, вводящие эти меры», — добавил Фиала.

Он пояснил, что до сих пор многие страны ЕС сильно зависят от российского газа, поэтому ЕК придется отказаться от включения газа в новый пакет санкций. В частности, по словам премьер-министра, от топлива из РФ зависит и Чехия, в стране делают все возможное, чтобы сократить эту зависимость, но к зиме Прага все еще не сможет сделать этого на 100%.