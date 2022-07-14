В ЕС назвали причину транзитной блокады Калининграда

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39 минут назад

FT: в ЕС назвали неясные правила ЕК причиной проблем с транзитом в Калининград

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Несколько евродипломатов считают, что проблемы с транзитом товаров из основной части России в Калининградскую область возникли из-за неясно сформулированных Еврокомиссией правил, регулирующих санкции в отношении России, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что некоторые дипломаты заявили об отсутствии намерений создавать барьеры для товаров, идущих из России в Калининград, и что комиссия формулировала правила неясно.

Также некоторые чиновники Евросоюза раскритиковали масштабы и интенсивность техпроверок, проводимых Литвой в российских поездах.

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13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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