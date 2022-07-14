В ЕС назвали причину транзитной блокады Калининграда

Несколько евродипломатов считают, что проблемы с транзитом товаров из основной части России в Калининградскую область возникли из-за неясно сформулированных Еврокомиссией правил, регулирующих санкции в отношении России, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

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Отмечается, что некоторые дипломаты заявили об отсутствии намерений создавать барьеры для товаров, идущих из России в Калининград, и что комиссия формулировала правила неясно.

Также некоторые чиновники Евросоюза раскритиковали масштабы и интенсивность техпроверок, проводимых Литвой в российских поездах.