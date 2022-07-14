Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
38 минут назад

Аналитик Шураков предупредил Южную Европу о возможном дефолте

Елена Прошина

Аргентина, Пакистан и Южная Европа находятся под угрозой дефолта. Об этом заявил ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков, сообщает агентство «Прайм».

Названы страны, оказавшиеся под угрозой дефолта
Фото: ReutersReuters

По его словам, у южноевропейских стран достаточно напряженная ситуация с долговыми обязательствами. Шураков отметил, что Греция и Италия улучшили свое положение, если вспомнить события десятилетней давности, когда долговые проблемы стран PIGS [Португалия, Греция, Италия, Испания] были предметом всеобщих обсуждений. Но сейчас доходность государственных облигаций этих стран увеличивается.

«При дальнейшем повышении процентных ставок это может привести к существенному росту расходов на обслуживание долга и повышению бюджетной напряженности», — подчеркнул Шураков.

Кроме того, он считает, что дефолт угрожает Ливане, Пакистану и Аргентине. Эксперт рассказал, что дефолт возникает из-за ухудшения платежного баланса и макроэкономических показателей. Он отметил, что два года пандемии COVID-19 оказали существенное негативное влияние на экономики государств, у которых большую долю ВВП занимал туризм. В то же время дефицит платежного баланса стран, которые рассчитывали на импортные поставки, способствовал росту цен и энергоносители и другие товары.

Экономика,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители