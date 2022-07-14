Названы страны, оказавшиеся под угрозой дефолта

По его словам, у южноевропейских стран достаточно напряженная ситуация с долговыми обязательствами. Шураков отметил, что Греция и Италия улучшили свое положение, если вспомнить события десятилетней давности, когда долговые проблемы стран PIGS [Португалия, Греция, Италия, Испания] были предметом всеобщих обсуждений. Но сейчас доходность государственных облигаций этих стран увеличивается.

Кроме того, он считает, что дефолт угрожает Ливане, Пакистану и Аргентине. Эксперт рассказал, что дефолт возникает из-за ухудшения платежного баланса и макроэкономических показателей. Он отметил, что два года пандемии COVID-19 оказали существенное негативное влияние на экономики государств, у которых большую долю ВВП занимал туризм. В то же время дефицит платежного баланса стран, которые рассчитывали на импортные поставки, способствовал росту цен и энергоносители и другие товары.